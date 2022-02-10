Белорусская конькобежка Марина Зуева заняла 9-е место на олимпийской дистанции 5000 м

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская конькобежка Марина Зуева заняла 9-е место на дистанции 5000 м пекинской Олимпиады, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер белорусской команды грамотно провела стартовый забег в этой дисциплине. Поначалу она чуть отпустила вперед японку Момоку Хорикаву, а потом заметно прибавила в скорости и выиграла с результатом 7 мин. 02,91 сек., опередив соперницу на 4 сек. До этого 29-летняя белоруска была 16-й на дистанции 3000 м и заняла 23-е место на 1500 м.

Свое второе золото пекинских Игр сегодня завоевала нидерландская конькобежка Ирен Схаутен, установив новый рекорд Олимпиад - 6 мин. 43,51 сек. Ранее в Пекине она стала чемпионкой на дистанции 3000 м. Серебро сегодня у канадской спортсменки Изабель Вайдеман (+4,67 сек.), которая была третьей на 3000 м, бронзовую медаль выиграла трехкратная олимпийская чемпионка из Чехии Мартина Сабликова (+6,58 сек.).

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