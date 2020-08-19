Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова выиграла золото Мемориала Иштвана Дьюлаи

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова выиграла золото Мемориала Иштвана Дьюлаи в Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победной для уроженки Слуцка стала первая же попытка, которая завершилась прыжком на 6,77 м. Далее Анастасия Мирончик-Иванова совершала попытки на 6,72 м и 6,73 м. Стоит отметить, что белоруска в итоге на один сантиметр опередила титулованную украинку Марину Бех-Романчук, которая в пятой попытке прыгнула на 6,76 м.

Замкнула тройку сильнейших прыгунья из Венгрии Диана Лэсти, установившая личный рекорд - 6,65 м.

Еще одну награду, бронзовую, выиграла белоруска Эльвира Герман. В забеге на 100 м с барьерами она финишировала с результатом 12,96 сек. Впереди нее финишировали лишь Надин Виссер из Нидерландов и венгерская спортсменка Луца Козак. Представительница Нидерландов праздновала победу, повторив свой лучший результат сезона, - 12,68 сек. Венгерка завершила забег за 12,71 сек.

Ранее еще одну бронзовую медаль принесла сборной Беларуси Анна Малыщик, специализирующаяся на метании молота.

Турнир в Секешфехерваре (Венгрия) посвящен памяти участника Олимпийских игр, 23-кратного чемпиона Венгрии в спринте, бывшего генерального секретаря Международной ассоциации легкой атлетики Иштвана Дьюлаи.-0-