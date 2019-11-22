Белорусская лыжница Полина Сероносова заняла 3-е место в гонке на 5 км классическим стилем в России

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лыжница Полина Сероносова завершила на третьей позиции итогового протокола индивидуальный старт на 5 км классическим стилем на лыжном турнире категории FIS "Хибинская гонка", который с 21 по 24 ноября проходит в российском Кировске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска преодолела дистанцию за 14 мин. 59,4 сек. От победительницы, россиянки Анастасии Власовой, ее отделяли 8 сек. Второе место также у представительницы России Анастасии Рыгалиной.

Что касается белорусок, то Инна Луконина с отставанием от лидера на 46,2 сек. заняла восьмое место, Мария Рощинская - 12-я, Анна Мачахина - 17-я, Ольга Долидович - 32-я, Дарья Майорова - 38-я.

Всего в гонке участвовали 156 спортсменок из России и Беларуси.

В субботу, 23 ноября, женщины продолжат состязания на дистанции 5 км с раздельным стартом свободным стилем.-0-