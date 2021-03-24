Белорусская олимпийская академия начинает новый образовательный проект

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская олимпийская академия начинает новый проект "Марафон олимпийского образования". В нем примут участие педагоги учреждений дошкольного образования, дети и их родители, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"У вас есть возможность окунуться в невероятно увлекательный мир олимпийского движения от его истоков до настоящего времени. На финишной прямой образовательного проекта вы почувствуете себя настоящим победителем!", - говорится в сообщении.

Спортивный образовательный проект "Марафон олимпийского образования" пройдет с марта по декабрь 2021 года. Он включает в себя целый ряд мероприятий. Самых активных участников ждет приглашение на мероприятие под названием "Республиканская конвенция по олимпийскому образованию", где будут подведены итоги проекта, вручены призы и памятные сувениры, а также организованы мастер-классы от ведущих специалистов страны.-0-