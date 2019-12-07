Белорусская пловчиха Алина Змушко стала 8-й на 100 м брассом на ЧЕ в Глазго

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Алина Змушко заняла восьмое место на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде (длина бассейна 25 м), который проходит в Глазго (Великобритания), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 мин. 5,47 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялась итальянка Мартина Карраро (1 мин. 4,51 сек.). Второе место заняла ее партнерша по команде Арианна Кастильони (1 мин. 5,01 сек.). Бронзовую награду завоевала финская пловчиха Йенна Лаукканен (1 мин. 5,12 сек.).

Белорус Илья Шиманович выступит сегодня в аналогичном заплыве среди мужчин.

Чемпионат Европы на короткой воде является отборочным к мировому форуму - 2020. Завершатся соревнования 8 декабря.

Великобритания во второй раз принимает континентальный форум по плаванию на короткой воде, в первый раз он прошел в 1998 году в городе Шеффилде.-0-