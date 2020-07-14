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14 июля 2020, 20:53

Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай обновила свой юношеский рекорд на Кубке и первенстве Беларуси

Анастасия Шкурдай. Фото "Вечерний Брест"
Анастасия Шкурдай. Фото "Вечерний Брест"

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай обновила свой юношеский рекорд на дистанции 100 м вольным стилем на Кубке и первенстве Беларуси по плаванию, который проходит в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Атлеты соревнуются в 50-метровом бассейне (длинная вода). На дистанции 100 м вольным стилем спортсменка из Бреста показала первое время - 54,34 сек. Второй коснулась бортика бассейна Анастасия Коряковская (55,85 сек.). Замкнула тройку лидеров Анастасия Кулешова, преодолевшая стометровку за 56,72 сек. Предыдущий юношеский рекорд принадлежал также Анастасии Шкурдай - 56,08 сек.

На дистанции 100 м на спине лучшим стал Никита Цмыг, преодолевший расстояние за 54,70 сек. На дистанции 400 м вольным стилем отличился Константин Курочкин (4 мин. 3,98 сек.). У девушек в заплыве на 200 м баттерфляем победу праздновала Маргарита Полешук (2 мин. 22 сек.).

Среди парней на дистанции 200 м брассом первым коснулся бортика бассейна Иван Жуков (2 мин. 16,13 сек.). Расстояние в 200 м на спине первой преодолела Арина Мацкевич (2 мин. 19,07 сек.). В заплыве на 800 м лучшее время показала Алеся Акинчиц (9 мин. 2,97 сек.).

Алина Змушко стала лучшей на 50 м брассом - 30,74 сек. В эстафете 4х100 вольным стилем сильнейшей оказалась команда Минска в составе Артема Мачекина, Егора Додолева, Виктора Стаселовича и Виктора Красочко (3 мин. 22,85 сек.).

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Старшего тренера сборной Беларуси особенно порадовала Анастасия Шкурдай, финишировавшая первой на дистанции 100 м вольным стилем со временем 54,34 сек.

Турниры проходят без зрителей и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, на входе в спорткомплекс всем участникам соревнований врачи измеряют температуру, чтобы отфильтровать спортсменов, которые чувствуют недомогание.

Как ранее отмечал исполняющий обязанности главного тренера национальной команды по плаванию Андрей Липницкий, основные задачи, которые ставятся на Кубок Беларуси, - посмотреть физическую форму спортсменов и к чему команда подходит к концу года.

Завершатся соревнования 18 июля.

У белорусских пловцов уже есть пять олимпийских лицензий: у Ильи Шимановича, Никиты Цмыга, Анастасии Шкурдай, а также в комбинированной мужской и смешанной эстафетах. В планах - завоевание еще от трех до пяти путевок на Игры.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год. Планируется, что они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-

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