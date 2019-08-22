Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай стала пятой в финале юниорского ЧМ на 100 м на спине

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай в финале чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Будапеште (Венгрия), на дистанции 100 м на спине заняла пятое место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска проплыла 100 м за 1 мин. 1,20 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялась канадка Джейд Ханна с результатом 59,63 сек. Серебряную награду завоевала спортсменка из США Клэр Курзан (1 мин.), на третьей позиции разместилась россиянка Дарья Васькина (1 мин. 0,2 сек).

Белорусскую команду на юниорском чемпионате мира представляют также Алена Семижон, Антон Ремез, Иван Шамшурин и Арсений Боржаков.

Завершится юниорский мировой форум по плаванию 25 августа.-0-