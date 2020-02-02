Белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова выиграла турнир в Бохуме

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова выиграла международный турнир VIACTIV RaceArts, который прошел в немецком Бохуме, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской федерации легкой атлетики Анна Каминская.

Белоруска показала в своей лучшей попытке результат в 6,71 м. На второй позиции разместилась немка Мариса Лузоло - 6,30 м. Ее партнерша по команде Джована Клачински, прыгнувшая на 6,27 м, стала третьей.

В немецком Карлсруэ также на первом из этапов World Athletics Indoor Tour белоруска Алина Талай в решающем забеге совершила фальстарт, за что была дисквалифицирована. Победу в соревнованиях одержала нигерийка Тоби Амусан - 7,84 сек. Второй стала спортсменка из США Кристина Клемонс (7,98 сек.). Бронзовую награду завоевала финка Реэтта Хурске (8,02 сек.).-0-