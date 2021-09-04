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04 сентября 2021, 09:17

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала открытого чемпионата США

Арина Соболенко. Фото из архива Синьхуа-БЕЛТА
Арина Соболенко. Фото из архива Синьхуа-БЕЛТА

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко вышла в 1/8 финала открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Соболенко в 1/16 финала встречалась с американской теннисисткой Даниэль Коллинз, занимающей 29-е место в мировом рейтинге, и выиграла в двух сетах - 6:3, 6:3. Поединок продолжался 1 час 29 минут. В матче за выход в четвертьфинал Арина Соболенко сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс (16-й номер мирового рейтинга). На старте US Open белоруска одолела сербку Нину Стоянович (94) - 6:4, 6:7 (4:7), 6:0, а потом разгромила словенскую теннисистку Тамару Зиданшек (40) - 6:3, 6:1.

Вчера Виктория Азаренко (19) в 1/16 финала уступила десятой ракетке мира испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе - 4:6, 6:3, 2:6. До этого Виктория Азаренко уверенно победила в двух партиях чешку Терезу Мартинцову (60) - 6:4, 6:0 и итальянскую теннисистку Ясмине Паолини (99) - 6:3, 7:6 (7:1).

В матче 1/16 финала мужского одиночного разряда белорус Илья Ивашко (53) сегодня вечером встретится с восьмым номером рейтинга АТР итальянцем Маттео Берреттини. В первом круге Ивашко переиграл американца Тенниса Сандгрена (91) - 7:6 (7:3), 6:3, 6:4, а затем оказался сильнее канадского теннисиста Вашека Поспишила (58) - 6:3, 6:4, 7:6 (7:5).

Последний в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится в Нью-Йорке 12 сентября.-0-

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