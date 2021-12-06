Белорусская теннисистка Ирина Шиманович не вышла в основную сетку турнира в Анже

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович не сумела пробиться в основную сетку турнира категории WTA-125 во французском Анже с призовым фондом $115 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке квалификационного раунда белоруска, занимающая 268-е место в мировом рейтинге, уступила в двух партиях российской теннисистке Наталье Вихлянцевой, занимающей 245-ю позицию, - 5:7, 1:6.

В первом матче квалификации Ирина Шиманович переиграла в двух сетах бельгийку Лару Солден (359-й номер мирового рейтинга) - 7:6 (7:5), 6:1.

Турнир в Анже завершится 12 декабря.-0-