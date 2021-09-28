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28 сентября 2021, 15:38

Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в 1/8 финала турнира в Нур-Султане

Фото из архива
Фото из архива

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко успешно стартовала на турнире в Нур-Султане с призовым фондом $235 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/16 финала одиночного разряда белоруска, занимающая 408-е место в мировом рейтинге, обыграла немецкую теннисистку Юле Нимайер, у которой 132-я позиция, - 7:5, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Во втором раунде Вера Лапко встретится с победительницей поединка между представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (47-й номер мирового рейтинга) и грузинской теннисисткой Екатериной Горгодзе (162).

На старте парного разряда белоруски Вера Лапко и Лидия Морозова сыграют сегодня с британско-индийским тандемом Эмили Уэбли-Смит / Рутуя Бхосале.

Турнир в казахстанской столице финиширует 2 октября.-0-

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