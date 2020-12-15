15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты выиграли три медали в заключительный день личного КМ по греко-римской борьбе и заняли пятое общекомандное место, набрав 78 очков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории 60 кг отличился Максим Кажарский, выигравший в поединке за награду у турка Ахмета Уйара. Схватка завершилась со счетом 3:3, но по дополнительным показателям победа досталась белорусу. Первенствовал в этом весе Жоламан Шершенбеков из Кыргызстана, который в финале победил россиянина Степана Маряняна. Еще одна бронзовая медаль на счету Кристиана Фирса из Венгрии.

Вторую бронзовую награду белорусской команде принес Сослан Дауров (63 кг), который уверенно победил Абдельджебара Джеббари из Туниса - 5:1. В схватке за золото россиянин Жамболат Локьяев одолел венгра Эрика Торбу - 4:1. Еще одна бронза обрела кыргызстанскую прописку благодаря Калы Сулейманову.

Третью бронзу в составе сборной Беларуси завоевал Радик Кулиев (82 кг). В споре за место на пьедестале он оказался сильнее молдавского атлета Михаила Браду - 5:1. В этой категории также первенствовал представитель России. Милад Алирзаев в решающем поединке был сильнее Салиха Айдына из Турции - 11:0. Вторая бронзовая награда досталась немцу Роланду Шварцу.

Еще один белорусский спортсмен, Александр Грабовик, выступавший в категории 97 кг, не смог попасть на пьедестал состязаний, заняв итоговое 10-е место. В этом весе не было равных российскому борцу Мусе Евлоеву. Второе место занял венгр Алекс Герго Шоке. Иранец Мохаммадхаджи Абдолла Сарави и представитель Чехии Артур Омаров завоевали бронзовые медали.

В самой престижной весовой категории 130 кг белорусы не выступали. В их отсутствие не было равных россиянину Сергею Семенову, который в финале разобрался с турком Османом Йилдыримом, - 7:1. Третье место разделили Бека Канделаки из Азербайджана и украинец Николай Кучмий.

Напомним, что в первый день турнира по греко-римской борьбе золотую награду личного Кубка мира сенсационно выиграл белорус Кирилл Маскевич (87 кг), разгромивший олимпийского чемпиона Давита Чакветадзе - 10:0.

После "греко-римлян" в спор за награды включились представительницы прекрасного пола. После первого дня соревнований минимум серебро обеспечила себе Ирина Курочкина (55 кг), вышедшая в финал своей весовой категории. В споре за победу она 15 декабря сойдется с немкой Анникой Вендле. На пути к решающей стадии турнира белоруска победила россиянку Ольгу Хорошавцеву и индийскую спортсменку Пинки Пинки.

Сохраняет шансы на медаль и Залина Сидакова (53 кг), которая после победы над Эмануэллой Лиуцци из Франции проиграла гречанке Марии Преволаки. Теперь ей предстоит встреча за бронзу с турчанкой Зейнеп Йетгил.

Сегодня в спор за медали вступят еще две белоруски - Анна Садченко (68кг) и Василиса Марзалюк (76 кг).

Старты в Белграде должны были пройти в статусе чемпионата мира, однако в середине ноября руководство Международной федерации борьбы из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, решило сменить формат турнира на индивидуальный Кубок мира. В соревнованиях по греко-римской, женской и вольной борьбе принимают участие свыше 500 спортсменов из более чем 50 стран.-0-