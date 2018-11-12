Белорусские атлеты завоевали двенадцать наград на ЧМ по самбо в Бухаресте

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали двенадцать медалей на чемпионате мира по самбо, который проходил в Бухаресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительный день турнира копилка нашей команды пополнилась четырьмя наградами. Серебро в активе Анастасии Архиповой (весовая категория до 56 кг). Третьи места заняли Анжела Жилинская (68 кг), Тимофей Емельянов (82 кг) и Юрий Рыбак (свыше 100 кг).

Как сообщалось, в предыдущие два соревновательных дня на чемпионате мира белорусские самбисты завоевали восемь наград. Наибольшего успеха добились Татьяна Мацко (64 кг) и Светлана Тимошенко (80 кг), которые завоевали золотые награды.

Женская сборная Беларуси в командном зачете заняла второе место, уступив лишь сборной России.

Следующий чемпионат мира по самбо в 2019 году пройдет в Сеуле (Республика Корея).

Самбо входит в программу II Европейских игр. В июне следующего года в минском Дворце спорта будет разыграно 18 комплектов наград.-0-