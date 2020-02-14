Белорусские бадминтонистки не вышли в плей-офф командного чемпионата Европы

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские бадминтонистки не сумели выйти в плей-офф командного чемпионата Европы, который проходит во французском Льевене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На первом этапе континентального первенства белоруски играли в предварительной группе 3, одержали победу над командой Израиля со счетом 3:2, а затем уступили спортсменкам из Англии и Франции с одинаковым результатом 0:5. В составе сборной Беларуси выступали Алеся Зайцева, Анастасия Чернявская, Юлия Бицукова и Марьяна Вербицкая. Итоговое положение в группе 3: Франция - 3 очка, Англия - 2, Беларусь - 1, Израиль - 0.

Четвертьфинальные пары женского турнира: Дания - Турция, Франция - Швеция, Венгрия - Германия, Шотландия - Россия. У мужчин за путевки в полуфинал поспорят: Дания - Германия, Украина - Франция, Англия - Нидерланды, Болгария - Россия. Победители четвертьфиналов 15 февраля проведут полуфинальные встречи, а решающие матчи за награды командного чемпионата Старого Света пройдут 16 февраля.

На прошлом командном чемпионате Европы в Казани и у мужчин, и у женщин золото завоевали сборные Дании.-0-