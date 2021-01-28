Белорусские баскетболистки начали подготовку к квалификации ЧЕ

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки национальной сборной Беларуси начали подготовку к заключительному этапу отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под руководством главного тренера команды Натальи Трофимовой в Минске тренируются 10 баскетболисток: Анастасия Веремеенко, Виктория Гаспер, Юлия Рытикова Ольга Зюзькова, Янина Инкина (все - "Горизонт", Минская область), Алена Карасевич, Юлия Василевич, Яна Голякова (все - "Олимпия", Гродно), Мария Попова (УГМК, Екатеринбург, Россия), Арина Мосько ("Пересвет", Ростов-на-Дону, Россия).

После завершения учебно-тренировочного сбора белорусская дружина отправится в Ригу, где к ней должны присоединиться еще четыре баскетболистки, выступающие за рубежом - Татьяна Лихтарович ("Basket ESCH", Люксембург), Екатерина Снытина ("Несибе Айдин", Турция), Анна Брич ("Казаночка", Казань, Россия) и Алекс Бентли ("Динамо", Курск, Россия).

В латвийской столице сборная Беларуси проведет три поединка в квалификационной группе F: 3 февраля 2021 года против команды Польши, 4 февраля сыграет с баскетболистками Великобритании, а 6 февраля завершит турнир второй встречей с польской дружиной. На старте отборочного цикла подопечные Натальи Трофимовой разгромили в Манчестере британок со счетом 90:59. Турнирное положение в группе F сейчас таково: Великобритания - 5 очков (3 матча), Беларусь - 2 (1), Польша - 2 (2). В финальную стадию континентального первенства выйдут победители девяти групп и пять лучших команд из занявших вторые места.

Планируется, что финальный этап 38-го женского чемпионата Европы пройдет 17-27 июня 2021 года на аренах Испании и Франции, команды которых освобождены от квалификации. На ЧЕ-2019 чемпионками стали испанки, победившие в финале француженок (86:66), бронзу завоевали сербские баскетболистки, обыгравшие в матче за третье место британок (81:55). Сборная Беларуси выступила неудачно, заняв 13-е итоговое место среди 16 участников турнира, проходившего в Сербии и Латвии.-0-