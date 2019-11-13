Белорусские баскетболистки начали подготовку к квалификации чемпионата Европы

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси начали подготовку к старту в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под началом главного тренера Натальи Трофимовой к матчу с командой Великобритании готовятся 14 баскетболисток: Анастасия Веремеенко, Юлия Рытикова, Ольга Зюзькова, Янина Инкина (все - "Горизонт", Минск), Виктория Гаспер ("Цмокi-Мiнск"), Арина Мосько, Юлия Василевич - ("Олимпия", Гродно), Мария Попова ("Арка", Гдыня, Польша), Александра Тарасова ("Ганновер", Германия), Марина Иващенко ("Адана", Турция), Анна Брич ("Динамо", Москва, Россия), Екатерина Снытина ("Бешикташ", Стамбул, Турция), Татьяна Лихтарович ("ESCH", (Люксембург), Алекс Бентли ("Чукурова", Мерсин, Турция).

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Белорусская команда проводит тренировочный сбор в Минске, а затем отправится в Манчестер, где 17 ноября состоится первый поединок против британок в квалификационной группе F. В ней также выступит сборная Польши.-0-