Белорусские баскетболистки начали подготовку к квалификации чемпионата мира

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки женской сборной Беларуси сегодня начинают подготовку к квалификационному турниру чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под руководством главного тренера команды Натальи Трофимовой в Минске будут тренироваться Анастасия Веремеенко, Янина Инкина, Юлия Василевич, Ольга Зюзькова, Виктория Гаспер, Юлия Рытикова, Полина Костюковец (все - "Горизонт", Минская область), Дарья Магаляс, Яна Макуца (обе - "Цмокі-Мінск"), Екатерина Новик, Полина Доменюк (обе - "Олимпия", Гродно), Алекс Бентли, Мария Попова (обе - УГМК, Екатеринбург, Россия). Еще четыре баскетболистки - Арина Мосько ("Вологда-Чеваката", Россия), Марина Иващенко ("Гелиос", Швейцария), Александра Тарасова ("Ганновер", Германия) и Татьяна Лихтарович (ESCH, Люксембург) - присоединятся к команде позже. Вылет белорусской сборной в Японию, где пройдут матчи квалификации мирового первенства, запланирован на 5 февраля.

Белорусская команда получила право сыграть в отборочном турнире ЧМ, заняв четвертое место на чемпионате Европы - 2021. В Осаке соперниками белорусок будут сборные Боснии и Герцеговины (10 февраля), Японии (12 февраля) и Канады (13 февраля). Белорусским баскетболисткам предстоит непростое путешествие в сложной эпидемиологической ситуации, когда нет времени на акклиматизацию к часовым поясам. Учитывая карантинные ограничения в Японии, состязаться команды будут в закрытом формате, так называемом "пузыре".

В таких же условиях будут соревноваться и остальные участники квалификационного этапа. В сербском Белграде пройдут состязания сразу двух групп: А - Австралия, Республика Корея, Сербия, Бразилия; В - Франция, Китай, Нигерия, Мали. Еще один квартет сыграет в американском Вашингтоне - США, Бельгия, Пуэрто-Рико, Россия. Путевки в финальную стадию женского планетарного форума получат по три сборные из четырех групп. Финал мирового чемпионата с участием 12 команд пройдет с 22 сентября в австралийском Сиднее. Хозяйки турнира австралийки и олимпийские чемпионки американки уже обеспечили себе места в финальной части.-0-