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04 февраля 2021, 16:48

Белорусские баскетболистки победили британок в квалификации ЧЕ

Фото из архива
Фото из архива

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси одержали победу в предпоследнем матче отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После вчерашнего поражения от команды Польши (56:68) сегодня команда Натальи Трофимовой выиграла у команды Великобритании со счетом 67:56 (14:12, 20:21, 18:18, 15:6). Самой результативной в составе белорусок стала Юлия Рытикова, набравшая 17 очков, на балл меньше в активе Екатерины Снытиной, 15 очков у Анастасии Веремеенко. В первом круге соревнований белорусские баскетболистки обыграли британок в Манчестере с результатом 90:59.

Свой последний отборочный поединок сборная Беларуси проведет 6 февраля с польской дружиной.

Турнирное положение в группе F сейчас таково: Великобритания - 6 очков (4 матча), Беларусь - 5 (3), Польша - 4 (3).

В финальную стадию континентального первенства выйдут победители девяти групп и пять лучших команд из занявших вторые места.

Планируется, что финальный этап 38-го женского чемпионата Европы пройдет 17-27 июня 2021 года на аренах Испании и Франции, команды которых освобождены от квалификации.-0-

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