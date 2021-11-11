Белорусские баскетболистки победно стартовали в квалификации чемпионата Европы

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси успешно начали выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке первого тура квалификационной группы I белоруски уверенно переиграли в Праге команду Чехии со счетом 66:60 (15:19, 15:12, 19:16, 17:13). В первой половине встречи хозяйки смогли на равных противостоять белорускам и ушли на большой перерыв с минимальным перевесом - 31:30. Затем подопечные Натальи Трофимовой полностью захватили инициативу и без особых проблем довели встречу до победы. Самой полезной в составе белорусской команды стала Мария Попова, в активе которой 25 очков, 4 подбора под щитами и 3 результативные передачи. Анастасия Веремеенко набрала 17 очков, у Татьяны Лихтарович 12 баллов.

В другом матче этого квартета баскетболистки Нидерландов разгромили в Амстердаме сборную Ирландии с разницей в 22 очка - 82:60. После возвращения из чешской столицы белоруски во втором туре 14 ноября в минском Дворце спорта встретятся с нидерландскими спортсменками.

Отборочные матчи завершатся 12 февраля 2023 года. Путевки в финальную стадию получат победители десяти групп и четыре лучшие команды, которые финишируют вторыми. Финальная часть 39-го по счету женского Евробаскета с участием 16 команд пройдет летом 2023 года в Словении и Израиле.-0-