Белорусские баскетболистки разгромили эстонок в квалификации ЧЕ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси разгромили команду Эстонии в гостевом отборочном матче чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу в Таллинне подопечные Натальи Трофимовой провели очень уверенно, победив с разницей в 50 очков - 103:63 (33:15, 28:26, 24:9, 28:13). Самой результативной в составе победительниц стала Виктория Гаспер, набравшая 25 очков. В первом круге соревнований квалификационной группы В белоруски обыграли эстонок в Минске со счетом 80:63. Кроме того, они дважды победили сборную Польши - 70:62 (в гостях) и 71:50 (дома), а также уступили турчанкам - 54:64.

В последнем матче квалификации белоруски 21 ноября сыграют в гостях у команды Турции, которая сегодня играет в Польше.

Турнирное положение: Беларусь - 9 очков (5 матчей), Турция - 8 (4), Польша - 5 (4), Эстония - 5 (5).

В финальную часть женского Евробаскета-2019 выйдут победители 8 групп, а также 6 лучших сборных из занявших вторые места. Финальный турнир континентального первенства пройдет с 27 июня по 7 июля в Латвии и Сербии, команды которых освобождены от отборочных игр.-0-