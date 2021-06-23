Белорусские баскетболистки сыграют со шведками в 1/4 финала чемпионата Европы

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Европы по баскетболу сегодня станут известны участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Баскетболистки сборной Беларуси в четвертьфинальном поединке в испанской Валенсии встретятся с командой Швеции (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Эти соперники уже встречались на предварительной стадии континентального первенства: в заключительном матче группы А белоруски разгромили шведских баскетболисток с разницей в 24 очка - 78:54. Кроме того, подопечные Натальи Трофимовой на первом этапе выиграли у действующих чемпионок Европы испанок - 53:51 и уступили команде Словакии - 54:58. В случае победы в сегодняшней встрече белоруски сыграют в полуфинале с победителем встречи Франция - Босния и Герцеговина в Страсбурге.

Также сегодня в Валенсии баскетболистки Испании будут соперничать с командой Сербии. В Страсбурге сборная России встретится с бельгийками.

Полуфинальные поединки 38-го женского континентального первенства пройдут 26 июня, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 27 июня.

На прошлом чемпионате Европы два года назад золото завоевали баскетболистки Испании, разгромившие в финале француженок - 86:66, бронзовым призером стала сборная Сербии, победившая в игре за 3-е место команду Великобритании - 81:55. Сборная Беларуси выступила неудачно, не сумев преодолеть групповой этап. Высшим достижением белорусских баскетболисток стала бронза, которую они завоевали в 2007 году на дебютном для себя первенстве Старого Света, проходившем в Италии.-0-