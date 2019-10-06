Белорусские баскетболистки заняли 4-е место на молодежном ЧМ по баскетболу 3х3

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда в составе Арины Мосько, Анны Лаппо, Натальи Горбачевой и Анастасии Сущик заняла 4-е место на чемпионате мира по баскетболу 3х3 среди игроков не достигших 23-х летнего возраста, который завершился в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации баскетбола.

На групповом этапе подопечные Юрия Волка добились побед над Доминиканской Республикой (22:12) и Индонезией (20:13), однако уступили россиянкам – 12:15.

В 1/4 финала белоруски уверенно обыграли Монголию – 21:10. В следующей стадии состязаний на пути команды из синеокой оказались японские баскетболистки, взявшие верх со счетом 16:9. Таким образом, команда Юрия Волка оспаривала бронзу в поединке с француженками и уступила 14:20, заняв четвертую позицию в итоговом протоколе.

В споре за золото японки победили команду России – 19:14.-0-