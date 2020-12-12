Белорусские баскетболистки завершат квалификацию ЧЕ в начале февраля 2021 года

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация баскетбола (ФИБА) определила даты проведения заключительных матчей отборочного турнира женского чемпионата Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси свой второй поединок в квалификационной группе F проведет 3 февраля 2021 года против команды Польши, 4 февраля сыграет с баскетболистками Великобритании, а 6 февраля завершит турнир встречей с польской дружиной. Место проведения будет определено позже.

На старте отборочного турнира подопечные Натальи Трофимовой разгромили в Манчестере британок со счетом 90:59. Кроме того, польские баскетболистки дважды уступили команде Великобритании - 63:75 и 49:77.

В финальную стадию континентального первенства выйдут победители девяти групп и пять лучших команд из занявших вторые места.

Планируется, что финальный этап 38-го женского чемпионата Европы пройдет 17-27 июня 2021 года на аренах Испании и Франции, команды которых освобождены от квалификации. На ЧЕ-2019 чемпионками стали испанки, победившие в финале француженок (86:66), бронзу завоевали сербские баскетболистки, обыгравшие в матче за третье место британок (81:55).

Сборная Беларуси выступила неудачно, заняв 13-е итоговое место среди 16 участников турнира, проходившего в Сербии и Латвии.-0-