Белорусские баскетболисты отправились в Никосию на матч квалификации ЧМ-2023

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси отправились в Никосию на стартовый матч первого квалификационного этапа чемпионата мира-2023 с командой Кипра, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусов Ростислав Вергун включил в выездной состав 12 баскетболистов. Это Александр Пустогвар, Андрей Стабровский, Алексей Тростинецкий, Евгений Белянков, Виталий Лютыч, Максим Салаш, Владимир Веремеенко (все - "Цмокі-Мінск"), Бенджамин-Павел Дуду ("Борисфен", Могилев), Артем Параховский ("Страсбург", Франция), Алексей Семенюк, Кирилл Ситник (оба - "Восток-65", Южно-Сахалинск, Россия), Роман Рубинштейн ("Хапоэль", Израиль).

Кроме матча сборных Беларуси и Кипра 20 февраля в предварительной группе А баскетболисты Португалии примут на своей площадке команду Албании. Первый домашний матч белорусы проведут 24 февраля на паркете минского Дворца спорта против португальцев. Кроме того, в этом году сборная Беларуси еще дважды сыграет на своей арене - 26 ноября с албанцами и 30 ноября с киприотами. Остальные встречи белорусские баскетболисты проведут в 2021 году - 18 февраля в Португалии и 21 февраля в Албании.

По такой же схеме пройдет турнир в квартете В, где выступят команды Словакии, Люксембурга, Исландии и Косово.

В следующий этап отборочного турнира выйдут по две лучшие сборные из двух групп. Финальный этап мирового первенства 2023 года, в котором сыграют 32 команды, впервые пройдет сразу в трех странах - Индонезии, Филиппинах и Японии.-0-