Белорусские баскетболисты впервые сыграют в кибертурнире

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в истории белорусского киберспорта в виртуальном турнире по баскетболу примут участие профессиональные спортсмены, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вечером 28 мая борьбу за чемпионский кубок начнут баскетболисты - бронзовые призеры II Европейских игр Максим Лютыч, Андрей Рогозенко и Наталья Дашкевич, а также центровой национальной сборной Беларуси Александр Семенюк.

Фото БФБ

Пока реальные соревнования приостановлены, баскетболисты смогут продемонстрировать свои навыки на виртуальных аренах и определить лучших в онлайн-турнире.

Прямая трансляция кибербаскетбольных баталий будет доступна на официальном сайте Белорусской федерации баскетбола, репортажи проведут профессиональные комментаторы. После финиша состязаний их участники поделятся своими впечатлениями со зрителями.

Кибертурнир организован по инициативе Белорусской федерации баскетбола и Белорусской федерации компьютерного спорта, техническую поддержку окажет Pavaga Gaming.-0-