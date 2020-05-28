ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 29 мая 2020
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:57 Япония опровергла информацию о субсидиях для иностранных туристов В мире
00:27 В Австрии снова начинают работать гостиницы и объекты туризма В мире
28.05.20
28.05.20 23:50 В Чили выздоровела пациентка с коронавирусом в возрасте 111 лет В мире
28.05.20 23:21 Белорусские баскетболисты впервые сыграли в кибертурнире Спорт
28.05.20 22:53 Москвичам разрешили гулять по расписанию В мире
28.05.20 22:19 Бостонский марафон отменен из-за коронавируса Спорт
28.05.20 21:48 Футбольный чемпионат Англии может возобновиться 17 июня, Италии - 20 июня Спорт
28.05.20 21:45 Массовые демонстрации против ограничительных мер планируются в Германии В мире
28.05.20 21:38 ГАИ в выходные усилит контроль на трассе Р28 Регионы
28.05.20 21:30 ВРЗ обыграл БЧ, "Витэн" победил "Столицу" в первых полуфиналах чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
28.05.20 21:27 Рестораны и кафе открываются во Франции с 2 июня В мире
28.05.20 21:24 Школу на 1020 мест построят в микрорайоне №8 в Жодино Регионы
28.05.20 20:57 В Турции значительно ослабят карантин с 1 июня В мире
28.05.20 20:29 Бесплатное консультирование семей с детьми организуют в Минске 1 июня Регионы
28.05.20 20:02 Новый зерноуборочный комбайн пополнил парк машин БГСХА Общество
28.05.20 19:48 В Сенненском районе спасли запутавшегося в сетях лебедя Регионы
28.05.20 19:33 От роботов до дома на колесах: десятки инвестпроектов предлагает онлайн Гомельская область Регионы
28.05.20 19:17 До 100 молодых офицеров запаса призовут в этом году на службу в Вооруженные Силы Президент
28.05.20 19:14 Председатель ассоциации дружбы "Швейцария - Беларусь" награждена орденом Франциска Скорины Президент
28.05.20 18:49 АПК, нефтехимия и машиностроение останутся драйверами белорусской экономики после пандемии - эксперт Экономика
28.05.20 18:42 Начальник Гомельского облздрава о ситуации с COVID-19: с самого начала работали на опережение Регионы
28.05.20 18:40 Лобович: в Беларуси приняты допмеры поддержки социальной справедливости в трудовых коллективах Общество
28.05.20 18:30 Будущее за 5G SA: МТС представил возможности новой высокоскоростной технологии Технологии
28.05.20 18:27 В Эстонию с 1 июня граждане 16 стран смогут въезжать без прохождения карантина В мире
28.05.20 18:22 Грабителя банков в Гомельском районе приговорили к семи годам колонии Происшествия
28.05.20 18:19 Лукашенко подписал указ по развитию юго-восточного региона Могилевской области Президент
28.05.20 18:16 "Беллегпром" разработал меры по поддержке предприятий отрасли в условиях пандемии Экономика
28.05.20 18:07 Выпускники Витебского медуниверситета о первом опыте и профессиональных предпочтениях Регионы
28.05.20 17:51 Лукашенко подписал указы по социальной защите работников в условиях сложной эпидситуации Президент
28.05.20 17:41 Музей-усадьбу Мицкевичей планируют передать в коммунальную собственность Брестской области Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
28 мая 2020, 23:21

Белорусские баскетболисты впервые сыграли в кибертурнире

Полуфинальный матч. Наталья Дашкевич и Андрей Рогозенко
Полуфинальный матч. Наталья Дашкевич и Андрей Рогозенко

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 28 мая впервые в истории белорусского киберспорта в виртуальном турнире по баскетболу приняли участие профессиональные спортсмены. Борьбу за чемпионский кубок вели баскетболисты - бронзовые призеры II Европейских игр Максим Лютыч, Андрей Рогозенко и Наталья Дашкевич, а также центровой национальной сборной Беларуси Александр Семенюк.

Максим Лютыч
Максим Лютыч

Андрей Рогозенко
Андрей Рогозенко

 Наталья Дашкевич
 Наталья Дашкевич

Александр Семенюк
Александр Семенюк

Победителем турнира стал Максим Лютыч, который в полуфинале обыграл Александра Семенюка, а в финале не оставил шансов Андрею Рогозенко.

Александр Семенюк и Максим Лютыч
Александр Семенюк и Максим Лютыч

Финальный матч. Максим Лютыч и Андрей Рогозенко
Финальный матч. Максим Лютыч и Андрей Рогозенко

Пока реальные соревнования приостановлены, баскетболисты смогли продемонстрировать свои навыки на виртуальных аренах и определить лучших в онлайн-турнире. Кибертурнир организован по инициативе Белорусской федерации баскетбола и Белорусской федерации компьютерного спорта, техническую поддержку оказала киберспортивная организация Pavaga Gaming.

Участники турнира Александр Семенюк, Наталья Дашкевич, Андрей Рогозенко и Максим Лютыч
Участники турнира Александр Семенюк, Наталья Дашкевич, Андрей Рогозенко и Максим Лютыч

Фото Андрея Покумейко

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
баскетбол Беларусь игры киберспорт спорт турнир
Новости рубрики Спорт
Фото EPA Бостонский марафон отменен из-за коронавируса
Фото Синьхуа - БЕЛТА Футбольный чемпионат Англии может возобновиться 17 июня, Италии - 20 июня
Фото МФК ВРЗ ВРЗ обыграл БЧ, "Витэн" победил "Столицу" в первых полуфиналах чемпионата Беларуси по мини-футболу
Фото из архива Определены новые сроки квалификации по бадминтону на Игры в Токио
Фото организаторов ралли-рейда Ралли-рейд "Шелковый путь - 2020" отменен
Фото из архива ЧМ по гребле на байдарках и каноэ среди студентов в Заславле отменен
Главное
Велько Ковачевич и Александр Лукашенко Лукашенко высоко оценил вклад посла Сербии в развитие двустороннего сотрудничества с Беларусью
Лукашенко подписал указы по социальной защите работников в условиях сложной эпидситуации
В Беларуси выздоровели и выписаны более 16,6 тыс. пациентов с COVID-19
РЕПОРТАЖ: В режиме реального времени: как умные технологии помогают пограничникам в охране рубежей
Топ-новости
Лукашенко подписал указ по развитию юго-восточного региона Могилевской области
Посол Сербии назвал историческим вклад Лукашенко в развитие белорусско-сербского сотрудничества
Конкурсы, стипендии и гранты - как поддерживают молодых ученых в Беларуси
Будущее за 5G SA: МТС представил возможности новой высокоскоростной технологии
Посол Азербайджана о промкооперации, поставках нефти и картинах супруги, посвященных Беларуси
Fitch подтвердило рейтинги трех белорусских госбанков на уровне В со стабильным прогнозом
Коронавирус и ИВЛ: как лечат самых тяжелых пациентов
В новую редакцию закона о туризме включили финансовую ответственность туроператоров и лицензирование гидов
Рачков: каждое обращение граждан в Совете Республики - на особом контроле
Минобразования: заболевших COVID-19 выпускников освободят от экзаменов
Бесплатное консультирование семей с детьми организуют в Минске 1 июня
Решение о непринятии жестких карантинных мер в Беларуси было продуманным и просчитанным - Маркович
В Минске начнут штрафовать за парковки на зеленых зонах с 1 июня
Победителей 11 международных олимпиад будут принимать в вузы без вступительных испытаний
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 мая из-за сильного ветра
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.