Белорусские баскетболисты впервые сыграли в кибертурнире

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 28 мая впервые в истории белорусского киберспорта в виртуальном турнире по баскетболу приняли участие профессиональные спортсмены. Борьбу за чемпионский кубок вели баскетболисты - бронзовые призеры II Европейских игр Максим Лютыч, Андрей Рогозенко и Наталья Дашкевич, а также центровой национальной сборной Беларуси Александр Семенюк.

Максим Лютыч

Андрей Рогозенко

Наталья Дашкевич

Александр Семенюк

Победителем турнира стал Максим Лютыч, который в полуфинале обыграл Александра Семенюка, а в финале не оставил шансов Андрею Рогозенко.

Александр Семенюк и Максим Лютыч

Финальный матч. Максим Лютыч и Андрей Рогозенко

Пока реальные соревнования приостановлены, баскетболисты смогли продемонстрировать свои навыки на виртуальных аренах и определить лучших в онлайн-турнире. Кибертурнир организован по инициативе Белорусской федерации баскетбола и Белорусской федерации компьютерного спорта, техническую поддержку оказала киберспортивная организация Pavaga Gaming.

Участники турнира Александр Семенюк, Наталья Дашкевич, Андрей Рогозенко и Максим Лютыч

Фото Андрея Покумейко