Белорусские батутисты лидируют после первого дня квалификации этапа Кубка мира

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Баку стартовал первый в новом сезоне этап Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первых квалификационных прыжков лучший результат у олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича - 61,400 балла. Второй и третий результаты показали еще два белорусских спортсмена - Олег Рябцев (60,490) и Андрей Буйлов (60,460). В женских состязаниях Беларусь представят Виолетта Бордиловская и Виктория Куйдан.

Победители и призеры определятся завтра. Награды будут разыграны в индивидуальных прыжках у мужчин и женщин, а также в синхронных прыжках.

В первом кубковом этапе в азербайджанской столице участвуют более 60 спортсменов из 14 стран.-0-