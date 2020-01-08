Белорусские батутисты отлично выполнили задачу на чемпионате мира - Ковальчук

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские батутисты отлично выполнили задачу на ключевых стартах ушедшего сезона, в том числе чемпионате мира в Токио. Об этом сказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук сегодня на чествовании атлетов и тренеров в РЦОП по фристайлу, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, в команде есть конкуренция, которая идет на пользу коллективу. Он отметил особую роль в общем успехе главного тренера сборной Ольги Власовой и прекрасно сработавших по ходу чемпионата мира в Токио представителей персонала национальной команды по прыжкам на батуте.

"Неважно, кто будет стоять на пьедестале, главное, чтобы это был белорусский атлет, в честь которого будет играть наш гимн. Да, женские прыжки сейчас несколько просели, однако уверен, что к Играм в Токио наши спортсменки покажут отличный результат, и мы будем гордиться ими также, как и достижениями парней", - сказал Сергей Ковальчук.

Главный тренер национальной команды по прыжкам на батуте Ольга Власова поблагодарила главу Минспорта за помощь и поддержку. "Большое спасибо за те условия, которые создаются для тренировок нашей команде. После чемпионата мира прошел отличный восстановительный сбор. Мы с новыми силами вступаем в 2020 год, и подготовка к Олимпиаде в Токио пройдет в боевом духе. Помимо Игр будут и другие соревнования, по итогам которых мы намерены порадовать белорусских болельщиков", - добавила главный тренер.

По итогам чемпионата мира по прыжкам на батуте Иван Литвинович, Владислав Гончаров и Олег Рябцев выиграли золото в командных соревнованиях. Серебро в индивидуальных мужских прыжках на счету Ивана Литвиновича. Еще одна серебряная награда на счету Владислава Гончарова и Олега Рябцева в синхронных прыжках.-0-