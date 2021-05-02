Белорусские батутисты выиграли золото и серебро ЧЕ в Сочи

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские батутисты выиграли золото и серебро чемпионата Европы в индивидуальных соревнованиях в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золотую награду континентального форума выиграл Олег Рябцев, показавший результат 60,815 балла. Серебро на счету Владислава Гончарова, который удостоился от судей оценки 60,580. Замкнул тройку призеров представитель России Андрей Юдин - 59,725 балла.

В стартах женщин белоруска Полина Шедько заняла седьмую строку итогового протокола - 30,395 балла. Тройку победительниц составили россиянка Яна Лебедева - 56,685 балла, француженки Леа Лабрусс (54,365) и Марин Жюрбер (53,870).

Ранее белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев выиграли золото чемпионата Европы в синхронных прыжках. Кроме того, Иван Литвинович, Олег Рябцев, Владислав Гончаров и Алексей Дударев первенствовали в командном турнире.

В состязаниях женщин серебряные награды выиграли Екатерина Ершова, Татьяна Петреня, Виктория Куйдан и Полина Шедько в командном турнире, а также Екатерина Ершова и Виктория Куйдан в синхронных прыжках.

Кроме того, в командном турнире по прыжкам на батуте среди юниоров белорусы Андрей Буйлов, Станислав Яскевич, Иван Мельников и Даниил Пшенко стали победителями, а Даниил Пшенко и Иван Мельников также записали на свой счет победу в синхронных прыжках. Владислав Лесницкий стал обладателем бронзы в юниорских стартах по прыжкам на акробатический дорожке, а в командных соревнованиях данного вида программы Владислав Лесницкий, Леонид Чумак, Дмитрий Пищейко и Никита Богуш выиграли серебро.

В турнире девушек Виолетта Бардиловская, Александра Столярова, Злата Шалковская и Мария Сергеева выиграли серебро. В синхронных прыжках дуэтов Виолетта Бардиловская и Мария Сергеева стали победительницами. -0-