Белорусские биатлонистки заняли 13-е место в олимпийской эстафете

16 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола заняли 13-е место в олимпийской эстафетной гонке 4х6 км. Чемпионками стали спортсменки Швеции, серебро у российской команды, бронза в активе сборной Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На первом этапе чемпионка ОИ-2018 Ирина Лещенко лежа стреляла точно, а на стойке использовала два дополнительных патрона и 11-й передала эстафету своей подруге по золотому составу Пхенчхана Динаре Алимбековой. На "лежке" она также была безупречна, а вот стрельба стоя не задалась - она заработала штрафной круг и также завершила свой этап на 11-й позиции. Елена Кручинкина трижды промахнулась на первом огневом рубеже, но обошлась без штрафных кругов. Зато после стойки ей пришлось отмотать три круга, что отбросило белорусскую команду на 14-е место. Финишер белорусок Анна Сола, у которой сегодня день рождения, завершила гонку на 13-м месте. Белорусская сборная отстала от чемпионок на 5 мин. 30,5 сек. Сборная Швеции, за которую выступали Линн Перссон, Мона Брорссон, а также сестры Ханна и Эльвира Эберг, выиграла золото со временем 1 час 11 мин. 03,9 сек. Ровно на 12 сек. отстали россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, через 37,4 сек. после чемпионок финишировала команда Германии, в составе которой выступали Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс и Дениз Херрман.

Анна Сола

Елена Кручинкина

Динара Алимбекова

Участникам олимпийского турнира осталось разыграть награды в масс-стартах - 18 февраля у мужчин и 19 февраля - у женщин. Беларусь представят серебряный призер индивидуальной гонки Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола.-0-

Динара Алимбекова передает эстафету Елене Кручинкиной

Ирина Лещенко

Фото Андрея Покумейко