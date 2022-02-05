Белорусские биатлонисты готовы к олимпийскому старту в непростых погодных условиях

5 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты хорошо мотивированы и готовы выйти на старт смешанной эстафеты Олимпийских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В олимпийском центре Чжанцзякоу главное неудобство - мороз и сильный ветер, отметил старший тренер женской сборной Беларуси Олег Рыженков. Однако, подчеркнул он, условия для всех одинаковые и нужно выходить на старт и сражаться - с соперниками и с неприятной погодой. По словам тренера, белорусские биатлонистки уже провели пять тренировок, изучили профиль трассы и освоились на стрельбище, с этим проблем нет. Он добавил, что Динара Алимбекова и Анна Сола очень хорошо мотивированы и заряжены показать максимальный результат в сегодняшней гонке, несмотря на силу соперников: "Предстоит серьезная борьба, конкуренты также очень хотят победить, но будем верить в наших спортсменов". Один из тренеров мужской команды Роман Синиченко сообщил, что Никита Лобастов и Антон Смольский находятся в хорошей форме, уже знают ранее незнакомую олимпийскую трассу и настраиваются на серьезную гонку.

Старт смешанной эстафете будет дан в 12.00 по минскому времени, сборная Беларуси получила 2-й стартовый номер. На первом этапе на лыжню выйдет олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Динара Алимбекова, у которой эстафету примет Анна Сола, затем придет черед Никиты Лобастова, а завершит гонку Антон Смольский. В нынешнем сезоне этот квартет занял 2-е место на пятом этапе Кубка мира, который проходил в начале января в немецком Оберхофе. В стартовый протокол сегодняшней олимпийской гонки включены 20 команд.-0-