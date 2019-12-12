Белорусские биатлонисты поборются за награды этапа юниорского Кубка IBU в Поклюке

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты поборются сегодня за награды первого этапа юниорского Кубка IBU, который стартует в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начнутся соревнования в 12.30 женской индивидуальной гонкой. В 16.00 на старт выйдут парни в аналогичной дисциплине.

Среди белорусских спортсменов на этапе юниорского Кубка IBU выступят Кирилл Тюрин, Илья Авсеенко, Степан Данилов, Александр Мацкевич и Роман Чепыжов. Также в состязаниях примут участие их партнерши по команде Наталья Карницкая, Дарья Кудаева, Алина Пильчук, Арина Яборова и Ольга Гаврилкина.

Завершатся состязания 15 декабря.-0-