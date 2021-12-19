Белорусские биатлонисты заняли 6-е место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты Алина Пильчук, Юлия Ковалевская, Сергей Бочарников, Иван Тулатин заняли 6-е место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Австрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Биатлонный квартет показал итоговый результат на 2 мин. 14,8 сек. хуже, чем победители, допустив 1 промах и затратив 11 дополнительных патронов.
Победили стреляющие лыжники России Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев, Максим Цветков. Их результат - 1 ч. 05 мин. 58,5 сек. (0 промахов + 6 дополнительных патронов). Серебро у команды Норвегии (Марте Крoкстад Юхансен, Осне Скреде, Ховард Бугетвейт, Эрленд Овренг Бьонтегорд) - отставание 54,8 сек. (0+8). Бронза у дружины Италии (Беатриче Трабуки, Микела Каррара, Дидье Бьона, Доминик Виндиш) - отставание 1 мин. 26,5 сек. (0+9).-0-