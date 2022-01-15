Белорусские биатлонисты заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский заняли третье место в эстафетной гонке на шестом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало будущему успеху положил Никита Лобастов: несмотря на два доппатрона на первом огневом рубеже, спортсмен передал эстафету четвертым, находясь при этом в лидирующей группе. Бежавший на втором отрезке Дмитрий Лазовский после чистой стрельбы лежа возглавил гонку, однако к финишу своего этапа откатился на несколько позиций - Максим Воробей принимал эстафету пятым с отставанием 8,6 сек. от лидера. Как и Лазовский, Воробей использовал лишь один запасной патрон на стойке, но быстрый ход и ошибки соперников позволили Максиму поднять команду на второе место. Финишер квартета Антон Смольский промахнулся по разу на каждом из рубежей, что в итоге стоило потери одной позиции.

Таким образом, белорусская четверка финишировала третьей, проиграв победителям - команде России - 23 секунды. На втором месте оказался квартет из Германии, опередивший белорусов на 16 секунд.

Этот подиум в эстафете стал для белорусской мужской команды первым за 16 лет. В 2006 году на этапе в Оберхофе также третью позицию заняли Алексей Айдаров, Сергей Новиков, Владимир Драчев и Олег Рыженков.

Этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге завершится завтра двумя гонками преследования.-0-