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20 января 2020, 21:26

Белорусские боксеры выиграли 5 наград на турнире в Турции

Дмитрий Асанов. Фото из архива
Дмитрий Асанов. Фото из архива

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры выиграли пять наград различного достоинства на представительном международном турнире памяти Ахмета Комерта в Стамбуле (Турция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах мужчин золотую медаль выиграл победитель II Европейских игр-2019 Дмитрий Асанов (63 кг). В финале спортсмену из Молодечно, одержавшему по ходу турнира две зрелищные победы, боксировать не пришлось: турок Турулхан Эрдемир отказался от поединка, сославшись на травму.

Второе золото в копилку белорусской команды выиграла Галина Бруевич (57 кг). В решающем поединке она по раздельному решению судей (4:1) выиграла у Аухан Гулдаги из Турции.

Бронзовые медали у Виктора Дешкевича (75 кг), Аллы Стародуб (60 кг) и Дарьи Осмоловской (69 кг). Они уступили на полуфинальной стадии турнира, однако оказались в числе медалистов.

Соревнования в Турции стали для наших спортсменов одним из этапов подготовки к турнирам олимпийской квалификации. Европейский старт пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта, а всемирный турнир примет Париж 13-24 мая.-0-

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