Белорусские боксеры выиграли шесть золотых наград на турнире памяти Владимира Ботвинника

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры выиграли шесть золотых наград на международном турнире памяти Владимира Ботвинника, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах девушек победу праздновали Ирина Виноградова (54 кг) из Гомеля, Марина Мулярчик (57 кг) из Гродно, а также минчанка Карина Антипина (75 кг).

Среди парней золотые медали выиграли бобруйчане Владислав Смоловский (49 кг) и Александр Довнар (64 кг), а также минчанин Кирилл Леванков (56 кг).

В турнире, который завершился сегодня в столичном спорткомплексе "Чижовка-Арена", принимали участие 98 спортсменов 2002-2003 годов рождения из шести стран. За медали спорили представители Беларуси, Грузии, Китая, России, Узбекистана и Франции.

Международный турнир по боксу в память о почетном мастере спорта СССР, заслуженном тренере Республики Беларусь Владимире Ботвиннике - один из немногих стартов среди молодежи, входящий в соревновательный календарь Европейской конфедерации бокса. Для белорусских атлетов старт станет последним этапом подготовки к континентальному форуму, который в ноябре этого года пройдет в Черногории.-0-