4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры выступят на турнире олимпийской квалификации в Париже, который сегодня стартует в столице Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми в спор за пропуска на Олимпиаду сегодня вступят Александр Радионов (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг) и Михаил Долголевец (81 кг).

Бобруйчанину предстоит бой с израильским атлетом Мирославом Капулером. Опытнейший спортсмен из Минска сразится с турком Серхатом Гюлером. Уроженцу Солигорского района для того, чтобы стала ближе третья в его карьере Олимпиада, необходимо победить еще одного турка Байрама Малкана.

Бои Дмитрия Асанова (63 кг) и Николая Тертеряна из Дании, а также Владислава Смягликова (91 кг) и украинца Сергея Горшкова пройдут 5 июня. Все белорусские спортсмены стартуют со стадии 1/8 финала.

Отметим, что в категориях 63, 69 и 75 кг на кону по шесть путевок на Игры. Боксеры в весе 81-91 кг разыграют по четыре лицензии.

В стартах женщин Беларусь представляют три спортсменки. Юлии Апанасович (51 кг) 5 июня предстоит поединок с чемпионкой Европейских игр - 2019 Бусе Чакироглу.

Галине Бруевич (57 кг) сегодня предстоит бой с Карисс Артингстолл из Великобритании, а Виктория Кебикова (75 кг) также сегодня сразится с Aoифе О' Рурк из Ирландии.

В весе 51 и 57 кг на кону по шесть лицензий. В категории 75 кг девушки разыграют четыре пропуска на Игры.

Турнир, стартующий в столице Франции 4-8 июня, является продолжением европейского квалификационного старта Road to Tokyo, который в марте 2020 года проходил в Лондоне и был приостановлен из-за вспышки коронавируса.

Состязания возобновятся с учетом жеребьевки и результатов поединков, которые уже прошли в британской столице.-0-