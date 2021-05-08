Белорусские боксеры завоевали девять золотых медалей на международном турнире в Гомеле

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры завоевали девять золотых медалей на международном турнире посвященном Дню Победы, который завершился в Гомеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победы в своих весовых категориях по итогам праздновали Максим Паньков (57 кг), Кирилл Леванков (60 кг), Дмитрий Асанов (63 кг), Александр Радионов (69 кг), Кирилл Самодуров (75 кг), Алексей Алферов (81 кг), Владислав Смягликов (91 кг) и Дмитрий Руткевич (свыше 91 кг). Кроме того, в стартах женщин выиграла золото Виктория Кебикова (75 кг).

Единственная награда высшей пробы, которую выиграли не белорусские спортсмены в мужских стартах, обрела казахстанскую прописку благодаря победе Дамира Абдикадира. Он не знал себе равных в категории 52 кг. В стартах женщин большинство золотых медалей выиграли россиянки, силами Светланы Солуяновой (51 кг), Дарьи Абрамовой (57 кг), Нуне Асатрян (60 кг) и Даримы Сандаковой (69 кг).

Помимо золотых наград в копилке белорусских спортсменов 11 серебряных и 17 бронзовых медалей. Благодаря такому результату они первенствовали в командном зачете. Второе место заняла российская дружина. Замкнули тройку сильнейших коллективов турнира казахстанские атлеты. Всего в состязаниях участвовали представители семи стран.

Как рассказал корреспонденту БЕЛТА государственный тренер национальной команды Республики Беларусь по боксу Александр Ермашевич, для атлетов из молодежного состава сборной команды Беларуси данный турнир был этапом подготовки к чемпионату Европы среди спортсменов не старше 22-х лет. Еще одной возможностью проявить себя для них станет участие в международном турнире класса А, который 10-16 мая пройдет в Хабаровске.

Для лидеров национальной команды, старт в городе над Сожем был последней пробой сил в боевой обстановке накануне европейского квалификационного старта к Играм в Токио, который в июне примет Париж.-0-