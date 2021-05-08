Белорусские борцы греко-римского стиля не смогли завоевать олимпийские лицензии на турнире в Софии

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские борцы греко-римского стиля не смогли завоевать олимпийские лицензии на мировом квалификационном турнире в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Максим Кажарский (60 кг) в 1/8 финала уступил азербайджанцу Мураду Маммадову – 1:3.

Александр Леончик (67 кг) дошел до четвертьфинала, разобравшись с доминиканцем Эньером Мануэлем Фелициано – 6:1 и индийцем Ашу Ашу – 8:3. Но на данной стадии турнира не сумел развить свой успех, уступив японцу Сого Такахаси – 1:2.

Также в четвертьфинале завершил выступления Виктор Сосуновский (77 кг). Справившись с Эвриком Никогосяном из Франции (9:1) и колумбийцем Яиром Алексисом Куэро Муньосом (9:6), он не справился с сербским атлетом Виктором Немешем – 0:2.

Александр Грабовик (97 кг) уступил в квалификации литовцу Вилиусу Лауринайтису по правилу последнего действия при счете 1:1.

В категории 130 кг Беларусь должен был представлять Георгий Чугошвили, однако по причине положительного теста на коронавирус он в Болгарию не полетел.

Таким образом, на счету борцов греко-римского стиля осталась одна неименная олимпийская лицензия, которую в весе 87 кг завоевал на чемпионате мира- 2019 в Нур-Султане Николай Стадуб, занявший там пятое место.

В женской борьбе белоруски Анастасия Енотова (50 кг) и Вероника Иванова (62 кг) остановились в шаге от пьедестала квалификационного турнира. Анастасия Енотова в схватке за бронзу уступила польке Анне Лукасяк – 2:5, а Вероника Иванова – Натали Жозефине Гриман -Эррера из Венесуэлы – 4:6.-0-