Белорусские борцы выиграли 12 наград во второй день турнира на призы Александра Медведя

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские борцы выиграли 12 наград во второй день 50-го Международного турнира Гран-при по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Состязания завершились в столичном спорткомплексе "Чижовка-Арена", передает корреспондент БЕЛТА.
Золотые медали в соревнованиях мужчин выиграли Андрей Бекренев (весовая категория 62 кг), Омаргаджи Магомедов (92 кг), Денис Хроменков (125 кг). В состязаниях женщин не было равных Веронике Ивановой (62 кг).
Серебро на счету Анны Воробьевой (53 кг), Надежды Буланой (62 кг), Надежды Драгуновой (68 кг).
Бронзовые награды пришлись впору Исламу Гусейнову (61 кг), Даниилу Амельянчику (70 кг), Юлии Писаренко (57 кг), Наталье Бельской (68 кг) и Наталье Ланько (76 кг).
Накануне белорусская команда выиграла восемь медалей различного достоинства. Золотыми наградами отметились Мария Мамошук (65 кг), Кристина Сазыкина (59 кг), Арыйан Тютрин (57 кг).
Участие в состязаниях на призы Александра Медведя принимали около 200 атлетов из 9 стран.
Именные турниры на призы Александра Медведя проводятся в Минске с 1970 года. С 1994-го по решению Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) турниру присвоена категория Гран-при. Рекорд по количеству стран-участниц (47) установлен на 30-м турнире в 2000 году.
Александр Медведь трижды (в 1964, 1968 и 1972 годах) становился олимпийским чемпионом, еще семь раз (1962, 1963, 1966, 1967, 1969-1971) выигрывал чемпионаты мира. Четырежды белорусскому борцу не было равных в Европе и 9 раз - в первенстве СССР. Он признан лучшим борцом вольного стиля ХХ столетия.-0-