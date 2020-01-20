Белорусские борцы заняли второе место в командном зачете на Гран-при Франции - 2020

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские борцы заняли второе место в командном зачете Гран-при Франции - 2020 по вольной и греко-римской борьбе, посвященного памяти олимпийского чемпиона Анри Деглана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На счету белорусских атлетов четыре золота, три серебра, четыре бронзы и 296 очков. Опередить их смогли только спортсмены из Грузии, выигравшие 11 наград различного достоинства (2-4-5) и набравшие 380 пунктов.

Награды высшей пробы в стартах "вольников" завоевали Георгий Колиев (65 кг), Виктор Середа (70 кг) и Денис Хроменков (125 кг). У "классиков" золото на счету Кирилла Маскевича (87 кг).

Серебром отметились мастера вольного стиля Владислав Андреев (61 кг), Ибрагим Саидов (125 кг) и представитель греко-римской борьбы Николай Стадуб (87 кг).

Бронзовыми медалями копилку белорусской дружины пополнили "вольник" Димчик Ринчинов (57 кг), в греко-римской борьбе - Виктор Сосуновский (77 кг) и Александр Грабовик (97 кг).

В 2019 году на турнире серии Гран-при в Ницце белорусские борцы завоевали шесть медалей (четыре серебра и две бронзы).

Турнир посвящен памяти олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе в весовой категории 82 кг француза Жана Анри Деглана, который являлся победителем Игр 1924 года в Париже. В Ницце он возглавлял знаменитый борцовский клуб Lutte Club Nice. В город на юго-востоке Франции отдать дань уважения именитому атлету и поспорить за награды состязаний в олимпийском сезоне приехали более 200 спортсменов из 22 стран.-0-