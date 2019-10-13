Белорусские дзюдоисты завоевали три медали на турнире в Таллине

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали три награды на международном турнире по дзюдо Tallinn European Open 2019, который прошел 12-13 октября, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Серебряную медаль завоевал белорусский атлет Юсуп Бекмурзаев (весовая категория 81 кг), который в финальном поединке уступил французу Баптисту Пьеру. На третью ступень пьедестала почета поднимались дзюдоисты из Франции Николас Чилард и Альфа Джало.
Золотую награду в копилку сборной Беларуси принес Егор Кухаренко (свыше 100 кг). На второй строке итогового протокола расположился его партнер по команде Владислав Терпицкий. Бронзовые медали достались итальянцу Винченцо Д'Арко и спортсмену из Нидерландов Юру Спейкерсу.
В медальном зачете белорусская команда заняла четвертое место. На высшей позиции находится сборная Франции. Второе место на счету атлетов из Нидерландов, замыкает тройку лидеров сборная Германии.
Участие в турнире приняли 322 атлета из 38 стран.-0-