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08 ноября 2019, 09:11

Белорусские футболистки обыграли эстонок в товарищеском матче

Фото АБФФ
Фото АБФФ

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболистки одержали победу со счетом 2:0 над командой Эстонии в первом товарищеском матче в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба мяча в этой встрече были забиты в первой половине. На 13-й минуте счет открыла Анастасия Щербаченя, а за 5 минут до перерыва Анастасия Линник реализовала пенальти, установив окончательный результат.

Второй спарринг между женскими сборными Беларуси и Эстонии пройдет 10 ноября в минском Футбольном манеже. Начало игры в 15.00, вход свободный.-0-

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