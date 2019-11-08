Белорусские футболистки обыграли эстонок в товарищеском матче

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболистки одержали победу со счетом 2:0 над командой Эстонии в первом товарищеском матче в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба мяча в этой встрече были забиты в первой половине. На 13-й минуте счет открыла Анастасия Щербаченя, а за 5 минут до перерыва Анастасия Линник реализовала пенальти, установив окончательный результат.

Второй спарринг между женскими сборными Беларуси и Эстонии пройдет 10 ноября в минском Футбольном манеже. Начало игры в 15.00, вход свободный.-0-