Белорусские футболистки проиграли команде Северной Ирландии в квалификации ЧЕ

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси проиграли команде Северной Ирландии со счетом 0:1 в отборочном матче чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи на поле минского стадиона "Динамо" небольшое преимущество было на стороне гостей, хотя на 27-й минуте они остались в меньшинстве после удаления голкипера Жаклин Бернс. Однако белоруски не смогли воспользоваться численным перевесом, более того - незадолго до перерыва они оказались в роли догоняющих: после углового удара гол в ворота Екатерины Миклашевич забила Рейчел Фернесс. Во второй половине игры подопечные Юрия Малеева приложили немало усилий, чтобы отыграться, создали несколько опасных ситуаций у ворот соперниц, но успеха так и не добились.

До этого белорусские спортсменки дважды обыграли аутсайдера турнира команду Фарерских островов - 6:0 (дома) и 2:0 (в гостях), а также на своем поле потерпели два поражения: от Норвегии (1:7) и Уэльса (0:1).

Сегодня футболистки Уэльса в Кардиффе уступили норвежской сборной со счетом 0:1.

Сейчас положение в группе С таково: Норвегия - 18 очков (6 матчей), Уэльс - 11 (7), Северная Ирландия - 8 (6), Беларусь - 6 (5), Фарерские острова - 0 (6).

В этом году белоруски еще должны провести две выездных встречи: 27 ноября в Северной Ирландии и 1 декабря в Уэльсе. Гостевой матч с норвежками, который должен был состояться 21 октября, в связи с эпидемиологической ситуацией был перенесен на следующий год.

Напрямую в финальную стадию женского континентального первенства выйдут победители девяти квалификационных групп, а также три лучших команды из занявших вторые места. Еще три путевки в матчах плей-офф разыграют остальные шесть сборных, которые финишируют вторыми в своих группах.

Первоначально финальный турнир должен был состояться летом 2021 года, но в связи с пандемией COVID-19 было решено перенести его на год. Планируется, что финальная стадия женского Евро пройдет на английских футбольных аренах с 6 по 31 июля 2022 года. Белорусские футболистки еще ни разу не выходили в финальную стадию чемпионатов мира и Европы.-0-