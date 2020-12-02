Белорусские футболистки проиграли Уэльсу в квалификации ЧЕ

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси проиграли очередной матч отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свое пятое поражение в квалификационной группе С белоруски потерпели в Ньюпорте от сборной Уэльса - 0:3. В первой половине встречи у хозяек отличились Наташа Хардинг и Рэйчел Роу, а после перерыва Джессика Фишлок с пенальти забила третий мяч. В другом поединке футболистки Северной Ирландии разгромили на своем поле аутсайдера этой группы команду Фарерских островов со счетом 5:1. В нынешнем отборочном турнире в активе сборной Беларуси только две виктории в матчах с Фарерами - 6:0 (дома) и 2:0 (в гостях). В остальных встречах белоруски потерпели поражения: от Норвегии - 1:7 (дома), Уэльса - 0:1 (дома), Северной Ирландии - 0:1 (дома) и 2:3 (в гостях).

Турнирное положение в группе С: Норвегия - 18 очков (6 матчей), Уэльс - 14 (8), Северная Ирландия - 14 (8), Беларусь - 6 (7), Фарерские острова - 0 (7). Норвежки вышли в финальную часть.

Напрямую в финальную стадию женского континентального первенства выходят победители девяти квалификационных групп, а также три лучшие команды, занявшие вторые места. Еще три путевки в матчах плей-офф разыграют остальные шесть сборных, которые финишируют вторыми в своих группах. Кроме норвежек путевки в финал уже завоевали футболистки Бельгии, Германии, Дании, Нидерландов, Исландии, Норвегии, Франции и Швеции. В стыковых встречах сыграют команды Северной Ирландии, Украины и России.

Первоначально финальный турнир должен был состояться летом 2021 года, но в связи с пандемией COVID-19 было решено перенести его на год. Планируется, что финальная стадия женского Евро пройдет на английских футбольных аренах с 6 по 31 июля 2022 года. Белорусские футболистки еще ни разу не выходили в финальную стадию чемпионатов мира и Европы.-0-