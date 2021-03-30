Белорусские футболисты проиграли бельгийцам в квалификации чемпионата мира

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси неудачно провели второй матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в бельгийском Левене подопечные Михаила Мархеля уступили сборной Бельгии со счетом 0:8. С первых минут встречи хозяева захватили инициативу и не дали белорусам ни единого шанса на успех. Лишь минут 10 гости успешно отражали атаки, а затем стали допускать множество ошибок и пропустили 4 мяча. На 17-й минуте начало разгрому положил Миши Батшуайи, через 3 минуты результат удвоил Ханс Ванакен, потом отличился Леонардо Троссард, а за 3 минуты до перерыва Жереми Доку в четвертый раз поразил ворота Александра Гутора. Во время всех голевых эпизодов защитники белорусов действовали крайне пассивно и не смогли помешать соперникам наносить точные удары. В самом начале второй половины игры Деннис Прат забил пятый гол, после чего хозяева позволили гостям провести несколько атак, которые не представляли опасности. После небольшой паузы бельгийцы вновь заиграли на больших скоростях и вскоре Кристиан Бентеке, Леонардо Троссард и Ханс Ванакен забили еще три гола. Это самое крупное поражение сборной Беларуси за всю историю.

В стартовом поединке квалификационной группы Е команда Михаила Мархеля победила в Минске команду Эстонии со счетом 4:2 (голы у белорусов: Виталий Лисакович - 2, Юрий Кендыш, Павел Савицкий). Сборная Бельгии сначала выиграла в Брюсселе у команды Уэльса - 3:1, а затем в Праге разошлась миром с чехами - 1:1. В другом сегодняшнем матче этой группы футболисты Уэльса одолели в Кардиффе чехов - 1:0. В первом туре чехи разгромили эстонцев со счетом 6:2. Положение команд в группе Е сейчас таково: Бельгия - 7 очков (3 матча; разница мячей - 12-2), Чехия - 4 (2; 7-4), Уэльс - 3 (2; 2-3), Беларусь - 3 (2; 4-10), Эстония - 0 (2; 4-10).

Результаты 8 встреч в других группах:

А - Люксембург - Португалия - 1:3, Азербайджан - Сербия - 1:2. Положение команд: Сербия - 7 очков (3 матча), Португалия - 7 (3), Люксембург - 3 (2), Азербайджан - 0 (2), Ирландия - 0 (2).

G - Гибралтар - Нидерланды - 0:7, Турция - Латвия - 3:3, Черногория - Норвегия - 0:1. Положение команд после трех туров: Турция - 7, Черногория - 6, Нидерланды - 6, Норвегия - 6, Латвия - 1, Гибралтар - 0.

Н - Словакия - Россия - 2:1, Хорватия - Мальта - 3:0, Кипр - Словения - 1:0. Положение команд после трех туров: Россия - 6, Хорватия - 6, Словакия - 5, Кипр - 4, Словения - 3, Мальта - 1.

В остальных группах матчи 3-го тура состоятся 31 марта:

В - Испания - Косово, Греция - Грузия. Положение команд: Швеция - 6 очков (2 матча), Испания - 4 (2), Греция - 1 (1), Грузия - 0 (2), Косово - 0 (1).

С - Литва - Италия, Северная Ирландия - Болгария. Положение команд: Италия - 6 (2), Швейцария - 6 (2), Литва - 0 (1), Северная Ирландия - 0 (1), Болгария - 0 (2).

D - Украина - Казахстан, Босния и Герцеговина - Франция. Положение команд: Франция - 4 (2), Финляндия - 2 (2), Украина - 2 (2), Босния и Герцеговина - 0 (1), Казахстан - 0 (1).

F - Австрия - Дания, Молдова - Израиль, Шотландия - Фарерские острова. Положение команд после двух туров: Дания - 6, Австрия - 4, Шотландия - 2, Фарерские острова - 1, Израиль - 1, Молдова - 1.

I - Англия - Польша, Андорра - Венгрия, Сан-Марино - Албания. Положение команд после двух туров: Англия - 6, Польша - 4, Венгрия - 4, Албания - 3, Андорра - 0, Сан-Марино - 0.

J - Армения - Румыния, Германия - Северная Македония, Лихтенштейн - Исландия. Положение команд после двух туров: Германия - 6, Армения - 6, Северная Македония - 3, Румыния - 3, Исландия - 0, Лихтенштейн - 0.

Напрямую в финальную стадию планетарного форума от Европы выйдут победители 10 квалификационных групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций проведут поединки за 3 пропуска на чемпионат мира. Финальная стадия 22-го по счету чемпионата планеты пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на футбольных полях Катара. В турнире примут участие 32 сборные со всех континентов.-0-