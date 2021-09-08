Белорусские футболисты уступили Бельгии в отборочном матче чемпионата мира

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси потерпели четвертое поражение подряд в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем пятом поединке белорусы играли в Казани с лидером квалификационной группы Е командой Бельгии и уступили со счетом 0:1. Первый тайм прошел в невысоком темпе при небольшом преимуществе бельгийцев, а белорусы пытались найти свой шанс в контратаках. Счет был открыт на 33-й минуте - атаку с правого фланга точным ударом завершил Деннис Прат. После перерыва футболисты Бельгии взяли мяч под свой контроль и не дали соперникам ни единого шанса на успех.

На старте нынешнего отборочного цикла белорусские футболисты выиграли на своем поле у эстонцев со счетом 4:2, а потом пошла серия поражений: от Бельгии (0:8), Чехии (0:1) и Уэльса (2:3).

В другом сегодняшнем матче этой группы команда Уэльса Кардиффе сыграла вничью со сборной Эстонии - 0:0.

Положение команд: Бельгия - 16 очков (6 матчей), Чехия - 7 (5), Уэльс - 7 (4), Беларусь - 3 (5), Эстония - 1 (4).

Расписание оставшихся игр:

8 октября

Эстония - Беларусь, Чехия - Уэльс.

11 октября

Беларусь - Чехия, Эстония - Уэльс.

13 ноября

Уэльс - Беларусь, Бельгия - Эстония.

16 ноября

Уэльс - Бельгия, Чехия - Эстония.

Напрямую в финальную стадию мирового первенства от Европы выйдут победители 10 групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций поспорят еще за три путевки в финальную часть чемпионата планеты, которая пройдет в Катаре.

Планируется, что финальный турнир состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах пяти катарских городов. За награды мирового футбольного форума поспорят 32 команды со всех континентов планеты. На предыдущем чемпионате мира в России-2018 золото завоевала сборная Франции, обыгравшая в финале футболистов Хорватии со счетом 4:2. В матче за третье место бельгийцы победили команду Англии с результатом 2:0.

Сборная Беларуси еще ни разу не попадала в число участников финальных турниров чемпионатов мира и Европы.-0-