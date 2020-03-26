Белорусские футбольные специалисты получили тренерские лицензии УЕФА

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая группа белорусских футбольных специалистов успешно прошла обучение по программе "В-диплом УЕФА" в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди двух десятков, ставших обладателями тренерских лицензий, несколько известных игроков, выступавших в составе национальной сборной Беларуси. Это, в частности, Виталий Родионов, Александр Павлов, Геннадий Близнюк и Дмитрий Мозолевский. Диплом получила и одна представительница прекрасного пола - Клавдия Софьина.

Сертификаты об успешном завершении учебы вручил председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов, который пожелал новоиспеченным тренерам успехов на новом поприще.-0-