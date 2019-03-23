Белорусские гандболистки дважды победили украинок

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси одержали победы в домашних контрольных матчах с Украиной, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на паркете минского дворца спорта "Уручье" белоруски выиграли со счетом 36:29 (23:16). Самыми результативными в составе победительниц стали Лилия Артюхович и Наталья Котина, забросившие по 6 мячей. Победа была омрачена серьезной травмой одной из лидеров белорусской команды Марии Коновал, которая выбыла из строя на длительный срок.

Накануне подопечные Томажа Чатера также были сильнее украинок - 36:28 (16:16). У белорусок результативно сыграли Карина Ежикова и Ирина Тризно, по 6 раз поразившие ворота соперниц.

Спарринги с украинской командой стали доя белорусок этапом подготовки к матчам за выход в финальную стадию чемпионата мира с Норвегией. Первая игра состоится 31 мая в Бресте, ответная - 5 июня в норвежском Бергене.-0-