Белорусские гандболистки начали подготовку к матчам плей-офф чемпионата мира

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки женской сборной Беларуси начали заключительный этап подготовки к матчам за выход в финальный этап чемпионата мира с командой Норвегии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под руководством главного тренера команды Томажа Чатера в брестском дворце спорта "Виктория" тренируются 16 гандболисток:

вратари - Юлия Кунцевич ("Городничанка", Гродно), Лилия Бурдук, Юлия Шут (обе - "БНТУ-БелАЗ", Минская область);

полевые игроки - Наталья Котина, Ирина Дронова, Виктория Шамановская, Ирина Тризно, Екатрина Силицкая, Татьяна Цырибко (все - "Гомель"), Янина Елисеева, Анна Рябченко (обе - "Городничанка", Гродно), Лилия Артюхович ("БНТУ-БелАЗ", Минская область), Дарья Свидунович ("Виктория-Берестье", Брест), Карина Ежикова ("Подравка", Хорватия), Диана Ильина ("Бузэу", Румыния), Анна Ящук ("Эльбонг", Польша).

В предстоящих матчах с норвежскими гандболистками белорусской команде не смогут помочь травмированные Кристина Ахраменко, Татьяна Рудковская, Ирина Мокат, Наталья Василевская, Валентина Нестерук и Анастасия Лобач.

Первый поединок за выход на чемпионат мира между сборными Беларуси и Норвегии состоится 31 мая в Бресте, ответный пройдет 5 июня в Бергене.

Составы остальных пар плей-офф мирового первенства: Хорватия - Германия, Дания - Швейцария, Швеция - Словакия, Сербия - Польша, Чехия - Черногория, Северная Македония - Словения, Австрия - Венгрия, Испания - Исландия.

Финальная стадия женского чемпионата планеты с участием 24 команд пройдет с 30 ноября по 15 декабря на аренах Японии.-0-